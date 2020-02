Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Erdgeschosswohnung im Visier von Kriminellen

Kelsterbach (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße geriet in der Zeit zwischen Freitag (14.02.) und Dienstag (18.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher die Wohnung und erbeuteten hierbei diverse Schmuckstücke aus Gold.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

