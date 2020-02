Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Tank eines Lasters aufgebrochen und 600 Liter Kraftstoff gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Lorsch an der Autobahn 67 sorgten in der Nacht zu Dienstag (18.02.) bislang unbekannte Kriminelle bei einem ahnungslosen Brummifahrer für eine Überraschung der unschönen Art. Die Unbekannten brachen einen der Tanks am Lastwagen auf, entwendeten hieraus etwa 600 Liter Kraftstoff und konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Der Sachschaden am Tank der weißen Sattelzugmaschine beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise. Wem sind an der Tank- und Rastanlage verdächtige Personen oder Fahrzeuge an einer weißen Sattelzugmaschine aufgefallen? Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen und ist unter der Telefonnummer 06151 8756-0 erreichbar.

