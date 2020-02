Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Aufgelauert und bestohlen

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Wald-Michelbach (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es am frühen Sonntagmorgen (16.02.) im Ortsteil Aschbach auf einen 38-jährigen Mann und seine 67 Jahre alte Mutter abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen kehrten die beiden gegen 0.15 Uhr von einer Hochzeit zurück. Als sie zu ihrem Haus in der Adolf-Koch-Straße liefen, wurden sie hier von mehreren maskierten Personen attackiert. Die Unbekannten hatten den beiden laut Zeugenaussagen aufgelauert und sie unter anderem mit Baseballschlägern angegriffen. Sie raubten die Handtasche der 67-Jährigen mit mehreren Hundert Euro und Goldschmuck und flüchteten zunächst zu Fuß. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Heppenheimer Kriminalpolizei gehen jedoch davon aus, dass die Kriminellen Fluchtwagen in der näheren Umgebung abgestellt hatten und mit diesen das Weite suchten. Es soll sich um mindestens zehn Täter gehandelt haben. Der 38 Jahre alte Mann aus Aschbach und die 67-Jährige kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Flüchtenden verlief noch ohne Erfolg. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die zur Tatzeit in der Nachbarschaft aufgefallen sind, nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

