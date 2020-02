Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Abbau der polizeilichen Videoüberwachung im Herrngarten

Polizei zieht positive Bilanz

Darmstadt (ots)

Die von der Polizei angebrachte Videoüberwachung im Herrngarten wird am Dienstag (18.2.), 14 Uhr abgebaut. Aus Sicht der Polizei wurde das gewünschte Ziel erreicht. Die Videoüberwachung diente der Gefahrenabwehr. Hier wurde insbesondere das Ziel verfolgt, einer offenen Drogenszene entgegenzuwirken. Mit Ablauf der fünf Wochen Videoüberwachung zieht die Polizei eine positive Bilanz und stellt fest, dass sich in diesem Bereich des Herrngartens keine Personen mehr aus dem Rauschgiftmilieu in dem vorher festgestellten Umfang aufhalten. Einem möglichen Verdrängungseffekt hat die Polizei fortwährend, mit konsequenten Kontrollmaßnahmen entgegengewirkt. In diesem Zusammenhang wurden bereits mehrere Ermittlungsverfahren gegen potentielle Rauschgiftdealer eingeleitet. Sollten sich im Zuge der polizeilichen Feststellungen neue Hinweise auf die Notwendigkeit dieser Überwachung ergeben, wird sie erneut, ergänzend zu einem Bündel polizeilicher Maßnahmen, eingesetzt.

