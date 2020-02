Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminelle suchen in Autos nach Wertgegenständen

Raunheim (ots)

Auf der Suche nach in Autos liegengelassenen Wertsachen waren Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (18.02.). Bei der Polizei wurden bislang drei Taten angezeigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die drei in der Uhlandstraße und in der Frankfurter Straße geparkten Fahrzeuge vermutlich nicht ordnungsgemäß verschlossen. Während die Langfinger in zwei Fällen leer ausgingen, ließen sie aus einem Auto in der Frankfurter Straße einen im Innenraum abgelegten Geldbeutel samt Inhalt mitgehen.

Die Polizeistation Rüsselsheim hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen und bittet unter der Rufnummer 06142 / 6960 um Zeugenhinweise.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut: Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie das Fahrzeug nur kurzzeitig verlassen. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, dass kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um Beute zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell