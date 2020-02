Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Stau auf der A 67/Kollision zwischen zwei Autos und einem Sattelzug

Einhausen (ots)

Auf der A 67 von Mannheim in Richtung Darmstadt, zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim, kam es am Dienstagvormittag (18.02.), gegen 9.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision zwischen zwei Autos und einem Sattelzug. Ein Fahrzeuginsasse aus einem der Autos wurde hierbei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache übernommen.

Der Verkehr wird seit 10.30 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die A 67 war in Richtung Darmstadt zunächst vollgesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise auf rund vier Kilometern. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten werden noch geraume Zeit andauern.

