Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Jugendliche mit Messer attackiert/Polizei ermittelt

Groß-Gerau (ots)

Zwei 17 Jahre alte Jugendliche wurden am Montagabend (17.02.), gegen 21.30 Uhr, in der Mainzer Straße von mehreren Unbekannten attackiert.

Eine zuvor lautstark streitende Personengruppe, an denen die beiden jungen Männer vorbeigehen wollten, forderte die beiden 17-Jährigen auf, ihre Taschen zu entleeren. Als sich die beiden Jugendlichen weigerten, stach einer der Unbekannten mit einem Messer in deren Richtung und traf hierbei die Umhängetasche eines der Jugendlichen. Derweil wurde sein Begleiter von mehreren weiteren Personen geschlagen. Den 17-Jährigen gelang zu Fuß die Flucht. Entwendet wurde nichts.

Im Rahmen einer anschließenden polizeilichen Fahndung kontrollierten Streifenbeamte in Tatortnähe mehrere Personen und stellten in diesem Zusammenhang auch ein Messer sicher. Ob die kontrollierten Personen für eine Tatbeteiligung in Frage kommen, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell