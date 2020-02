Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Geparktes Auto touchiert und geflüchtet/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Ein auf einem gekennzeichneten Parkplatz in der Frankfurter Straße geparkter Opel wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend (16.02.), 18.30 Uhr und Montagvormittag (17.02.), 11.00 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug an der Stoßstange touchiert. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

