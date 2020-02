Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Kellerfenster aufgehebelt

Schmuck und Bargeld erbeutet

Darmstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Jägertorstraße geriet im Laufe des Montags (17.2.) in das Visier von Kriminellen. Zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und gelangten auf diesem Weg gewaltsam in das Anwesen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Kriminellen sämtliche Räume und wurden fündig. Mit Bargeld, Schmuck und zwei Laptops traten die Unbekannten die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell