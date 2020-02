Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Kriminelle machen keine Beute

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Ohne Beute mussten bislang noch unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen (18.02.) nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Supermarktes das Weite suchen. Gegen 2.30 Uhr schlugen die Kriminellen nach derzeitigen Erkenntnissen ein Loch in die Außenwand des Geschäftes in der Straße "Auf der Laubwiese" im Stadtteil Rosengarten. Hierdurch gelangten sie in das Innere, wo sie jedoch die Alarmanlage auslösten und ohne Diebesgut die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

