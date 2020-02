Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schmuck bei Einbruch erbeutet

Darmstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße geriet zwischen Samstagabend (15.2.) und Sonntagabend (16.2.) in den Fokus Krimineller. Über ein gekipptes Fenster waren die Täter mutmaßlich während der Abwesenheit der Bewohner in das Haus gelangt, hatten die Räume durchsucht und dabei Schmuck erbeutet. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt, sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell