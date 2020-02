Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Unbekannt durchbrechen Zugangstor und suchen Kleingartenanlage heim

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Eppertshausen (ots)

Nachdem Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (15.-16.2.) das Gelände einer Kleingartenanlage in der Boppenrainschneise heimgesucht haben und auf Beutezug in den Parzellen gegangen waren, sahen sich die Nutzer des Vereins am Sonntagmorgen mit der Spur ihrer Verwüstung konfrontiert. Mit einem Fahrzeug hatten die Täter offenbar das Zugangstor durchbrochen, mindestens 19 Gartenhütten aufgebrochen und nach Beute zu gesucht. Dabei wurden sie fündig. Art und Umfang des Diebesgutes ist abschließend noch nicht geklärt, dürfte aber, unter anderem, zahlreiche Gartengeräte und Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro umfassen. Auch die Schadenssumme dürfte erheblich sein, diese ist bislang jedoch noch nicht beziffert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Täter aufgrund der Art und Anzahl der entwendeten Gegenstände, mehrere Fahrzeuge zum Abtransport ihrer Beute genutzt haben. Vor diesem Hintergrund fragt die Polizei in Dieburg: Wer hat in der Zeit zwischen Samstagabend, 23.30 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe, unter der Rufnummer 06071/96560, entgegengenommen.

