Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Werkzeuge aus Container gestohlen

Eppertshausen (ots)

In der Nacht zum Samstag (15.02.) brachen Unbekannte in einen Container in der Straße "Am Abteiwald" ein. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhren die Unbekannten mit einem Fahrzeug auf das Gelände und gelangten gewaltsam in den Baucontainer. Hierbei entwendeten sie diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Wer den Diebstahl bemerkte oder Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell