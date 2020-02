Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Jugendliche bei versuchtem Leergutdiebstahl ertappt

Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Ermittlungen zu Komplizen dauern an

Messel (ots)

Ein 19-jähriger Darmstädter wird sich nach seiner Festnahme am frühen Samstagmorgen (15.2.) wegen des versuchten Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 4 Uhr hatte sich der 19-Jährige, zusammen mit einem Komplizen auf dem Gelände eines Getränkemarkts "Am Sportplatz" zu schaffen gemacht und dabei die Aufmerksamkeit von Zeugen geweckt. Diese reagierten vorbildlich und alarmierten sofort die Polizei. Offenbar hatte das Duo nach Leergut auf dem Grundstück des Marktes gesucht und dafür zuvor das Hoftor überklettert. Noch in Tatortnähe konnte der 19-Jährige von der hinzugeeilten Streife festgenommen werden. Seinem Begleiter gelang bislang die Flucht. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers hat den Fall übernommen und nimmt unter Rufnummer 06151&9693810 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

