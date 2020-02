Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Verglasung von Schiebetür eingeschlagen und Hebelspuren am Schloss

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Ein Einkaufsgeschäft "In der Kirchtanne" hatten noch unbekannte Täter am Samstag (15.2.), zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr, im Visier. Bei dem Versuch, gewaltsam in den Verkaufsraum zu gelangen, verursachten die Kriminellen einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Dieser Schaden umfasst eine eingeschlagene Glasscheibe der Eingangstür sowie Hebelspuren am Schloss. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

