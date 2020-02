Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Sattelschlepper beschädigt schwarzen Mercedes im Kreuzungsbereich

Augenzeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag (14.2.) im Kreuzungsbereich der Eschollbrücker Straße, Ecke Haardtring ereignete, sucht die Polizei in Darmstadt Augenzeugen des Geschehens. Gegen 16 Uhr hatte dort ein weißer Sattelschlepper, der offenbar von der Eschollbrücker Straße in Richtung Autobahn auf den Haardtring abbog, einen schwarzen Mercedes im Heckbereich touchiert. Dabei wurde ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer des Sattelzuges seine Fahrt fort. Die Beamten des 2.Polizeireviers ermitteln wegen des Verdachts der Unfallflucht. Unter der Rufnummer 06151/969-3710 nehmen die Polizisten sachdienliche Hinweise entgegen.

