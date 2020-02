Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Drei Fahrzeuge beschädigt/Wer hat etwas bemerkt?

Bischofsheim (ots)

Zwei mutwillig beschädigte Fahrzeuge in der Frankfurter Straße beschäftigen derzeit die Beamten Polizeistation Bischofsheim.

Zunächst wurde dort in der Zeit zwischen Freitagabend (14.02.), 20.00 Uhr und Samstagmittag (15.02.), 12.00 Uhr, ein Renault auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Am Samstag (15.02.), zwischen 12.30 und 13.45 Uhr, geriet dann an etwa der gleichen Stelle ein Jaguar in das Visier der Vandalen. Auch dieses Auto zerkratzten die Unbekannten. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Weiterhin wurde in der Nacht zum Samstag (15.02.) auf einem Parkdeck in der Spelzengasse ein Opel auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläüft sich in diesem Fall nach ersten Schätzungen auf etwa 3500 Euro

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

