Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Autoreifen zerstochen

Polizei nimmt 17-Jährigen vorläufig fest

Hinweise auf weitere gleichgelagerte Taten

Bensheim (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen (17.02.) einen 17 Jahre alten Jugendlichen in der Wilhelmstraße vorläufig festgenommen. Gegen 2 Uhr Uhr fiel der Bensheimer den Polizisten auf, wie er sich neben einem geparkten Auto abduckte und anschließend weiterlief. Die Streife konnte feststellen, dass der vordere linke Reifen eingestochen wurde und Luft verliert. Der 17-Jährige konnte schließlich gestoppt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden zwei kleine Messer aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund erster Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Ertappte für 22 gleichgelagerte Fälle als Tatverdächtiger in Frage kommen könnte. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

