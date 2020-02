Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Autowaschanlage von Dieben heimgesucht

Birkenau (ots)

Eine Autowaschanlage in der Hauptstraße wurde in der Nacht zum Samstag (15.02.) von bislang noch unbekannten Tätern heimgesucht. Zwischen 22 Uhr am Freitag und 6 Uhr am folgenden Morgen brachen die Kriminellen einen dortigen Automaten auf und entwendeten circa 200 bis 300 Euro Kleingeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

