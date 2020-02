Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Softairpistole löst Polizeieinsatz aus

Rimbach (ots)

Ein 14 Jahre alter Junge hat am vergangenen Freitag (14.02.) mit einer Softairwaffe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 19.45 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den Jugendlichen auf einem Schulgelände im Bereich der Schloßstraße. Der Beschriebene säße auf einer Mauer und habe eine mutmaßliche Schusswaffe bei sich liegen. Im Anschluss lief er in Richtung Albersbacher Weg, wo er den Zeugen bemerkte und zu Fuß flüchten wollte. Eine herbeigeeilte Polizeistreife konnte den 14-Jährigen schließlich vorläufig festnehmen und die mutmaßliche Schusswaffe sicherstellen. Es handelte sich um eine Softairpistole. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Streit unter Jugendlichen vorangegangen sein, in dessen Zuge der Junge einen Freund verteidigen wollte. Die Polizisten leiteten ein Verfahren ein.

