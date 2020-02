Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei kontrolliert berauschte Autofahrer

Rüsselsheim (ots)

Innerhalb von knapp zwei Stunden überprüften Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Wochenende zwei berauschte Autofahrer.

Zunächst kontrollierten die Ordnungshüter am Samstagabend (15.02.), gegen 23.30 Uhr, einen 22 Jahre alten Wagenlenker in der Rubensstraße. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der 22-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In der Nacht zum Sonntag (16.02.), gegen 1.20 Uhr, überprüften die Streifenpolizisten dann nach einem Zeugenhinweis einen 45-Jährigen Autofahrer in der Darmstädter Straße. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,4 Promille an. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

