Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auto auf Parkdeck zerkratzt/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Ein auf einem Parkdeck in der Robert-Bunsen-Straße abgestellter Mercedes wurde in der Zeit zwischen Freitagabend (14.02.) und Samstagnachmittag (15.02.) von Unbekannten erheblich beschädigt. An dem Fahrzeug wurden rundum zahlreiche Kratzer festgestellt. Zudem wurde die Stoßstange eingedrückt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

