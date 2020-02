Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau, Vandalismus und Brandstiftung an Schule

Riedstadt-Goddelau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15./16.02.) wurde gegen 02:00 Uhr die Auslösung der Brandmeldeanlage der Martin-Niemöller-Schule durch die Rettungsleitstelle bei der Leitstelle der Polizei gemeldet. Das Feuer im Sekretariat der Schule konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Bereits am Nachmittag waren an den Schulgebäuden durch den Schulleiter mehrere beschädigte Fenster und eine beschädigte Tür bei der Polizei gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Brandstiftung. Der Schulleiter schätzt den entstandenen Schaden in einem hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die seit Freitagnachmittag an der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter 06152/175-0 zu melden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

