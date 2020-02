Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

65474 Bischofsheim (ots)

Die Geschädigte hatte am Donnerstag den 14.02.2020, gegen 13:00 Uhr, ihren lilafarbenen PKW Opel in der Bismarckstraße, Höhe der Hausnummer 7, geparkt. Als die Geschädigte gegen 14:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte musste sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Ecke ihres PKW feststellen.

Ein bislang nicht bekannter Verursacher beschädigte mutmaßlich beim Ein- / Ausparken den PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang bzw. dem Verursacherfahrzeug machen können werden gebeten sich mit der Polizeistation Bischofsheim in Verbindung zu setzen.

