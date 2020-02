Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Durchs Fenster eingestiegen

Zeugen nach Einbruch gesucht

Kelsterbach (ots)

Kriminelle gelangten am Donnerstagmittag (13.02.), im Zeitraum zwischen 12.00 und 17.00 Uhr, durch Öffnen eines gekippten Fensters in ein Wohnhaus in der Bahnstraße. Dort durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten. Ob die ungebetenen Gäste etwas entwendet haben, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

