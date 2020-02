Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Täter gehen leer aus

Bischofsheim (ots)

Kriminelle versuchten am Donnerstagabend (13.02.), gegen 18.50 Uhr, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Vogelsbergweg einzubrechen. Hierbei scheiterten sie bei ihrem Vorhaben einen Rollladen einer Terrassentür hochzuschieben, woraufhin sich die ungebetenen Gäste an einer anderen Tür zu schaffen machten. Als einer der Mieter die ungebetenen Gäste auf einer Außen-Treppe seiner Wohnung überraschte und ansprach, suchten die Unbekannten das Weite. Beide Flüchtigen sollen circa 1,75 Meter groß sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

