Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Mehrfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Zeugen gesucht

Erzhausen (ots)

Die Kellerräume und zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Dieburger Weg gerieten im Laufe des Donnerstages (13.3.) in das Visier von Einbrechern. Über ein Fenster gelangten die ungebetenen Besucher in das Anwesen und begaben sich dort in den Räumen auf die Suche nach Wertgegenständen. Ob und in welchem Umfang die Täter Beute machten ist abschließend noch nicht geklärt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

