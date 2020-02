Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe in der Alexanderstraße

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Donnerstag (13.2.) ihr Unwesen in zwei Wohnungen eines Hauses in der Alexanderstraße getrieben. Zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr gelangten die Kriminellen über einen rückwärtig gelegenen Hof zu dem Anwesen, drückten gewaltsam die Türen auf und entwendeten aus den Räumen Schmuck und Bargeld. Durch ihr Vorgehen verursachten sie zudem einen Schaden, der aktuell auf mindestens 1000 Euro geschätzt wird. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kripo in Darmstadt (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

