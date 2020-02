Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 12.02.2020, 19:00 Uhr bis Donnerstag, den 13.02.2020, 08:30 Uhr ereignete sich in Mörlenbach, Bonsweiherer Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bonsweiherer Straße in Fahrtrichtung Bonsweiher und streifte in Höhe der Hausnummer 27 ein am Fahrbahn geparkten PKW Kombi. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug konnten zudem schwarze Lackanhaftungen festgestellt werden. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim

SB. POK Hollenbach

Telefon: 06252/7060

