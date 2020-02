Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Täter schleichen in Haus und stehlen Schmuck

Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots)

Über eine unverschlossene Terrassentür haben sich zwei noch unbekannte Täter am späten Mittwochnachmittag (12.2.), zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Lenaustraße verschafft. Auf der Suche nach Beute durchsuchten sie die Räume, erbeuteten Schmuck und traten dann die Flucht in Richtung Lessingstraße an. Dabei konnten sie von Zeugen beobachtet und beschrieben werden. Demnach handelt es sich bei dem Duo um zwei circa 25 Jahre alte und etwa 1,70 Meter große Männer. Einer der Täter war mit einer hellen Jacke bekleidet. Die Polizei in Lampertheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Ob ein möglicher Tatzusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall in Lampertheim besteht, bei dem ein noch unbekannter Täter am Dienstag (11.2.) eine offenstehende Tür nutzte und Schmuck entwendete (wir haben berichtet), ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Sachdienliche Hinweise werden von den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06206/94400 entgegengenommen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4518335

