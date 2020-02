Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Falscher Polizist kontrolliert Beleuchtung und stiehlt Tasche aus Auto

Büttelborn (ots)

Ein angeblicher Polizeibeamter sprach am Mittwochabend (12.02.), gegen 18.15 Uhr, in der Schubertstraße eine 82 Jahre alte Autofahrerin an und machte sie auf das defekte Rücklicht ihres Fahrzeugs aufmerksam. Die Frau wurde stutzig, verließ ihr Auto und wollte ihren in der Nähe befindlichen Ehemann zur Unterstützung hinzuziehen. Diese kurze Abwesenheit nutzte der falsche Polizist und ließ vom Rücksitz die Tasche der 82-Jährigen samt cirka 50 Euro, Mobiltelefon und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,65 Meter groß, sprach recht gut Deutsch und war dunkel gekleidet. Er führte ein Fahrrad mit sich.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

