Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Michelstadt (ots)

Michelstadt Am Donnerstag (13.02) gegen 09:40 Uhr beschädigte der Fahrer eines weißen 7,5 t schweren Lastkraftwagens mit weißen Anhänger beim links Einbiegen in die Marktstraße einen, in der Bahnhofstraße abgestellten, grauen Opel. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Lkw hing ein weißer Anhänger, auf dem ein weißes Verkaufshäuschen geladen war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kennzeichen des Lastwagens geben können oder die eine Beschriftung auf dem Gespann erkennen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Siemoleit, PK'in

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell