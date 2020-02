Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Hoher Schaden nach Wohnhausbrand

Lampertheim (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.02.) wurde der Zentralen Leitstelle in Heppenheim ein Wohnhausbrand in der Lampertheimer Karlstraße gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in dem zweistöckigen Einfamilienwohnhaus gegen 17.20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zu einer Brandentwicklung. Eine 82-jährige Bewohnerin, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine in dem Wohnhaus aufhielt, konnte sich selbstständig in Sicherheit begeben, musste im Anschluss aber dennoch durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus überstellt werden. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar, der Schaden dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen ca. 250.000.- Euro betragen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Bergstraße wird die Brandursachenermittlung aufnehmen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

