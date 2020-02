Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Autoscheibe eingeschlagen

Laptop entwendet

Pfungstadt (ots)

Kriminelle schlugen am Dienstagmorgen (11.02.) zwischen 09.50 und 10.15 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Peugeots in der Straße "Am Sportplatz" ein. Nachdem die Unbekannten einen auf dem Beifahrersitz liegenden Laptop und zwei Lampen entwendeten, ergriffen sie die Flucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

