POL-DA: Riedstadt: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnheim

Riedstadt

Kriminelle verschafften sich am Dienstagmorgen (11.02.) gewaltsam Zutritt in ein Wohnheim in der Philippsanlage. Zwischen 10.30 und 11.00 Uhr gelangte das Trio in das Innere einer dortigen Wohnung und durchwühlte die Räumlichkeit. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem Geld, einen Laptop, eine Playstation und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen auf rund 1200 Euro.

Die Kriminellen sollen circa 20-25 Jahre alt sein, Jogginganzüge und Base-Caps getragen haben. Die Flucht soll das Trio mit einem Kleinwagen in Silber angetreten haben.

Das zuständige Kriminalkommissariat 21 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

