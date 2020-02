Polizeipräsidium Südhessen

Zell: Einbrecher hinterlassen Hebelspuren an Eingangstür

Zeugen gesucht

Bad-König (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (7.2.) und Dienstag (11.2.) haben offenbar ungebetene Gäste versucht in ein Einfamilienhaus im Heuberweg zu gelangen. Die Bewohner hatten am Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr, die verdächtigen Hebelspuren an ihrer Eingangstür entdeckt und die Polizei verständigt. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kripo in Erbach (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Wohnungseinbruchs übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06062/9530 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

