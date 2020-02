Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch fest

Darmstadt (ots)

Eine Praxis in der Waldspirale geriet in der Nacht zum Mittwoch (12.02.) in das Visier von drei Kriminellen.

Gegen 01.20 Uhr versuchten drei Unbekannte durch gewaltsames Öffnen der Tür ins Innere der Praxis zu gelangen. Als der Inhaber von innen gegen die Scheibe schlug, suchten die ungebetenen Gäste das Weite. Noch in Tatortnähe konnte eine Streife der Polizei zwei Männer mit der passenden Personenbeschreibung kontrollieren und festnehmen. Von dem Dritten fehlt bislang jede Spur.

Ob die beiden Festgenommenen nun tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

