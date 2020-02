Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wixhausen: Orange-blauer Motorroller gestohlen (DA-BR 13)

Wixhausen (ots)

Kriminelle ließen einen in der Lortzingstraße abgestellten Motorroller der Marke "KTM" in der Nacht zum Dienstag (11.02.) auf bislang unbekannte Art und Weise mitgehen. An dem Kraftrad ist das Kennzeichen DA-BR 13 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinwiese zum Verbleib des Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3810 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell