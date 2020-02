Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Diebe entwenden geparkten Citroen Jumper

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Auf einen Citroen Jumper mit Kofferaufbau und Hebebühne hatten es bislang noch unbekannte Diebe in der Zeit von Montag (10.02.) bis Dienstag (11.02.) abgesehen. Zeugen bemerkten den Diebstahl des mehrere Tausend Euro teuren Lastwagens gegen 10.30 Uhr am Dienstag und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde das weiße Fahrzeug gegen 10 Uhr am Vortag auf dem Parkplatz des Autohauses, entlang der Straße "Am Langen Pfad" abgestellt. An ihm waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Hinweise zum den Tätern oder dem Verbleib des Lastwagens nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

