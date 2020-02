Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach

Breuberg: Strom- und Wasserautomaten aufgebrochen

Kriminelle suchen zwei Wohnmobilparkplätze heim

Erbach / Breuberg (ots)

In Erbach und Breuberg haben bislang noch unbekannte Täter zwei Wohnmobilparkplätze heimgesucht. Zwischen Freitag (07.02.) und Montag (10.02.) brachen die Kriminellen auf dem Anwesen im Wiesenweg und in der Bahnhofstraße zwei Strom- und Wasserautomaten auf und erbeuteten insgesamt rund 550 Euro Münzgeld. Zeugen entdeckten die Spuren der Diebe im Laufe des Montags und verständigten die Polizei. Die Ermittlungsgruppen der Polizei in Erbach und Höchst prüfen einen Tatzusammenhang und nehmen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06062/953-0 und 06163/941-0 entgegen.

