Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Auto zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots)

Am Sonntagabend (09.02.) bemerkte ein 30 Jahre alter Autobesitzer, dass sein, seit einigen Tagen in der Aschaffenburger Straße/Ecke "Am Waldblick", geparkter BMW, von Unbekannten zerkratzt wurde. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

