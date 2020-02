Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/Erbach: Wohnmobilstellplätze im Visier von Kriminellen/Schäden an Serviceautomaten

Breuberg/Erbach (ots)

Wohnmobilstellplätze an der Breuberghalle in Neustadt sowie am Alexanderbad in Erbach gerieten vermutlich über das vergangene Wochenende (07.-10.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter beschädigten an den Stellplätzen jeweils einen Serviceautomaten, an dem Campingfreunde gegen Entgelt Strom sowie Frisch- und Abwasser auftanken bzw. entsorgen können, entnahmen das darin befindliche Geld und verursachten hierbei an den Automaten erhebliche Schäden. In Neustadt erbeuteten die Unbekannten nach ersten Schätzungen zirka 50 Euro, in Erbach mehrere hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410 oder der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

