Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Verletzte bei Auseinandersetzung am Bahnhof

Gernsheim (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen am Freitagabend (07.02.) im Bereich des Bahnhofs sucht die Polizei Zeugen. Gegen 20.45 Uhr sollen die beiden Gruppierungen im Bereich einer dortigen Unterführung aufeinandergetroffen sein. Zunächst kam es laut Zeugenaussagen zu verbalen Streitigkeiten. Diese mündeten dann in handfeste Auseinandersetzungen. Hierbei erlitt ein 15 Jahre alter Junge Kopfverletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde er, am Boden liegend, mit Tritten traktiert. Er kam in ein Krankenhaus. Auch ein 20-Jähriger trug leichte Verletzungen davon.

Die Polizei in Gernsheim hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/93430 zu melden.

