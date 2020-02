Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Einbruch in drei Einfamilienhäuser

Trebur (ots)

Kriminelle verschafften sich am Freitagabend (07.02.), im Zeitraum zwischen 16.00 und 23.15 Uhr, gewaltsam Zutritt in drei Wohnhäuser in der Linden-, Lahn- und Erlenstraße.

Nachdem die Unbekannten in das Wohnungsinnere gelangten, durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten die Täter in einem Fall unter anderem Geld und suchten daraufhin das Weite. In den zwei anderen Fällen flüchteten die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

