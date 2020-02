Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Kriminelle treiben ihr Unwesen

Kripo ermittelt nach drei versuchten Einbrüchen

Lorsch (ots)

Kriminelle haben am frühen Montagmorgen (10.02.) in der Römerstraße in Lorsch ihr Unwesen getrieben und versucht, in vier Anwesen einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen der Heppenheimer Kriminalpolizei wollten die bislang noch unbekannten Täter zwischen 3.30 Uhr und 6 Uhr in drei Geschäfte und eine Gaststätte einbrechen. An allen Eingangstüren, die in unmittelbarer Nähe zueinander sind, konnten Zeugen am frühen Morgen frische Hebelspuren entdecken. Die Türen hielten jedoch den Einbruchsversuchen der Ganoven stand, die ohne Beute das Weite suchen mussten. Das Kommissariat 21/22 hat Strafanzeige erstattet und hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? (06252/706-0)

