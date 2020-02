Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Gäste im Café

Kriminelle erbeuten Geld und IPad

Darmstadt (ots)

Ungebetene Gäste haben in der Nacht zum Montag (9.-10.2) ein Café in der Beckstraße heimgesucht. Über die Außenterrasse waren die Täter zu dem Anwesen gelangt, hatten dort ein Fenster des Lokals eingeschlagen und die Räume betreten. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden die Täter fündig und erbeuteten Geld, eine Kellnerbörse sowie ein IPad. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit auf rund 450 Euro beziffert. Demgegenüber steht der durch ihr Vorgehen verursachte Schaden. Dieser dürfte sich, ersten Schätzungen zufolge, auf mindestens 2500 Euro belaufen. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung des Geschehens dienlich sind, werden unter der Rufnummer 06151/9690, an die Beamten erbeten.

