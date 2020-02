Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Zaun und Bagger beschädigt

5000 Euro Sachschaden

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (7.-8.2.) haben Unbekannte ihr Unwesen in der Weiterstädter Landstraße getrieben. Unbefugt hatten sich die Täter offenbar Zugang zu einem Bagger verschafft und diesen in Betrieb gesetzt. Bei dieser Aktion fuhren sie gegen den Zaun des angrenzenden Feuerwehrübungsplatzes und verursachten dabei einen Schaden von rund 5000 Euro. Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, war der Schaden an Bagger und Zaun entdeckt, sowie die Polizei alarmiert worden. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können. Unter der Rufnummer 06151/9693810, nehmen die Beamten von der Dezentralen Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers, alles Sachdienliche entgegen.

