Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Bargeld bei Einbruch in Bank erbeutet

Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise

Viernheim (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Schulstraße haben bislang noch unbekannte Täter am frühen Montagmorgen (10.02.) Beute gemacht. Gegen 2.30 Uhr schlugen die Kriminellen nach derzeiten Erkenntnissen eine Scheibe zum Kassenraum ein. Im Inneren brachen sie anschließend einen Tresor aus der Wand, verfrachteten diesen nach draußen und hebelten ihn dort auf. Mit mehreren Hundert Dollar, britischen Pfund und Euro suchten die Täter im Anschluss unerkannt das Weite. Nach dem Alarmeingang wurde umgehend eine Fahndung nach den Flüchtigen eingeleitet, diese verlief noch ohne Erfolg. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

