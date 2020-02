Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher im Kindergarten

Zwei CD-Player gestohlen

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagabend (7.2.) und Montagmorgen (10.2.), haben noch unbekannte Täter einen Kindergarten im Wilhelm-Busch-Weg heimgesucht und aus den Räumen zwei CD-Player mitgehen lassen. Zuvor hatten sich die Kriminellen gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu der Einrichtung verschafft und sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Durch ihr Vorgehen verursachten die Täter einen Schaden von mindestens 500 Euro. Ob die Unbekannten auch mit dem versuchten Einbruch in der Schule (wir haben berichtet) in Zusammenhang gebracht werden können, wird derzeit von der Dezentralen Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers geprüft. Zeugenhinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer (Rufnummer 06151/9693810) entgegengenommen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4515798

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell