Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Versuchter Einbruch in Schule

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bei dem Versuch in ein Schulgebäude im Wilhelm-Busch-Weg einzubrechen haben bislang noch unbekannte Täter einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Zwischen Freitagabend (7.2) und Montagmorgen (10.2.) hatten die Täter versucht sich gewaltsam Zugang, sowohl über das Fenster der Turnhalle, als auch über ein Fenster des Heizungsraumes zu verschaffen. Dabei schlugen die Unbekannten zwei Fenster ein. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb es bei dem Versuch und die Kriminellen gelangten nicht in die Räume der öffentlichen Einrichtung. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9693810 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

